La Blu Basket chiude il roster | ufficiale il colpo Terrell Harris

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 10 agosto 2023) Treviglio. Èl’ultimodell’estate della Blu. La guardia americana di 191 centimetriil2023/24 che sarà a disposizione di coach Alex Finelli per inseguire l’obiettivo promozione in Serie A1. Nato il 25 agosto 1993 a Indiantown (Florida, USA),è una guardia realizzatrice, con ottime capacità di agire anche come playmaker. Atleta carismatico, leader autentico, è il classico trascinatore della squadra in campo e fuori, in allenamento e nei momenti chiave del match. Grazie alle sue doti atletiche, è in grado di attaccare il ferro, così come di colpire dalla media distanza: viaggia con ottime percentuali dal campo grazie alla sua abilità nella lettura del gioco, nella selezione del tiro e nella scelta di assistere i compagni, ...