La bimba fa insulti razzisti | loro la trascinano via | ecco cosa è accaduto davvero il 6 agosto

(Di giovedì 10 agosto 2023) Formia – Nella mattinata del 06presso il Commissariato di P.S. di Formia si presentava un uomo per denunciare il tentato rapimento della figlia di anni 6, avvenuto poco prima in zona San Pietro di Formia. La bambina aveva riferito al padre che, mentre si recava dal negozio all’abitazione del nonno percorrendo 30/40 metri di marciapiede, era stata avvicinata da un uomo che dopo averla presa per un braccio aveva tentato di condurla verso una macchina poco distante, dove vi erano a bordo altri due uomini e che solo grazie all’intervento di una donna l’uomo aveva desistito. Il denunciante aveva riferito che i tre erano persone di colore e che l’autovettura era piccola e di colore chiaro. Immediatamente sono stati avviati gli accertamenti al fine di comprenderefosse esattamentee lo scopo dell’azione. Venivano ...

... in Liguria supplemento di 2 per il piattino vuoto di una: la Lucarelli pubblica lo scontrino di un'osteria di Finale Ligure Bufera social - Valanga di reazioni indignate etra i ...... da cui sarebbe scomparsa Kataleya Mia Alvarez Chicllo detta Kata, ladi 5 anni di origini ...a Meloni sul reddito di cittadinanza: Napoli si ribella ancora a Meloni... il toast tagliato a metà o la porzione di pasta che la mamma condivide con lae il ... che ha l'unica sfortuna di chiamarsi come quello che ha fatto pagare per il piattino in più:a ...

La bimba fa insulti razzisti, loro la trascinano via: ecco cosa è ... Il Faro online

Dopo la denuncia ai carabinieri l’uomo, 63 anni, è stato allontanato dalla casa familiare. Le vessazioni sulla donna, di 66 anni, iniziate dopo la nascita del figlio negli Stati Uniti.Così, i carabinieri della Stazione Bologna hanno eseguito un provvedimento di allontanamento dalla casa familiare e di divieto di avvicinamento alla persona offesa nei confronti dell’uomo, disoccupato ...