La battaglia di Hacksaw Ridge | la storia vera che ha ispirato il film

Leggi su screenworld

(Di giovedì 10 agosto 2023) IlLadialladi Desmond Doss, un medico combattente pacifista americano che, in quanto cristiano avventista del settimo giorno, si rifiutò di portare con se al fronte o usare armi di qualsiasi tipo durante la Seconda Guerra Mondiale. Doss, interpretato da Andrew Garfield neldi Mel Gibson del 2016, è stato il primo obiettore di coscienza a ricevere la Medaglia d’Onore per aver prestato un servizio superiore al dovere durante ladi Okinawa. Il soldato Desmond Doss, un devoto avventista del settimo giorno e obiettore di coscienza, si presentò allapiù sanguinosa del teatro del Pacifico durante la Seconda Guerra Mondiale con nient’altro per ...