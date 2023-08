Krunic | il Fenerbahçe s’allontana | il Milan prepara il rinnovo

(Di giovedì 10 agosto 2023) Il mese di agosto continua a stupire tantissimi tifosi, grazie alle contrattazioni di calciomercato. Con una lunghissima sequenza di acquisti, prestiti e cessioni ogni società sta attuando un rivoluzionario restyling alla propria rosa di calciatori. A tale logica non si sottrae il, pronta a far sfumare la trattativae stilare il suo. Sarebbe stato proprio il mister Stefano Pioli a sottolineare la centralità del ventinovenne bosniaco nel progetto rossonero. Scopriamo dunque i dettagli della trattativa.ritorna in auge: sfuma l’opzioneCome intona Antonello Venditti in un celebre brano “Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano”. Allo stesso modo aello rivalutano il ...

è un pilastro di Pioli, motivo per il quale, secondo quanto scrive oggi La Gazzetta dello Sport, dalle parti di via Aldo Rossi stanno pensando a un rinnovo del contratto in scadenza il ...Commenta per primo Niente Fenerbahce per Rade. Il Milan è pronto a blindare il 30enne centrocampista bosniaco ex Empoli con un aumento d'ingaggio da 1,5 a 2,5 milioni di euro netti all'anno. Con Bennacer infortunato, può comunque arrivare ...QUESTIONE- Proprio Bologna è un punto caldo dell'asse che potrebbe costringere il Milan a operare in maniera inattesa sul mercato: Radeè richiesto caldamente dal Fenerbahce , ...