Kia EV9 sotto i riflettori nell' ultimo video per la LEC

(Di giovedì 10 agosto 2023) MILANO -'ambito di "Stay true to your lane" campaign, Kia Europe ha diffuso un nuovoper celebrare la partnership, che la vede nel ruolo di sponsor per il quinto anno consecutivo di League ...

Le clip delle precedenti finali LEC si sovrappongono ad una voce fuori campo che annuncia la collaborazione tra LEC eanche per quest'anno, poi il video si chiude con riprese dinamiche diin ...Il frontale e le altre novitàcome ti fulmino "in piena sicurezza" una modella. Video: ecco quanto costa il SUV elettrico a 7 posti NUovaEV5: autonomia EV stimata di circa 500 km ...... poi il video si chiude con riprese dinamiche diin un paesaggio desertico.ha annunciato, all'inizio dell'anno, il rinnovo della partnership con League of Legends EMEA Championship (LEC), ...

MILANO (ITALPRESS) - Nell'ambito di "Stay true to your lane" campaign, Kia Europe ha diffuso un nuovo video per celebrare la partnership, che la vede nel r ...