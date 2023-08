Kengo Kuma | il suono segreto che fa l’architettura

Leggi su panorama

(Di giovedì 10 agosto 2023) Para Para il pieno e il vuoto; sara sara, il fluido e il morbido; guru guru, il turbine e il tornado. Parole giapponesi onomatopeiche che rimandano a costruzioni in armonia con gli elementi della natura. Una mostra a palazzo Franchetti espone i progetti visionari del celebre architetto nipponico. L’«onomatopea» è la figura retorica che riproduce il rumore, il, l’effetto, la sensazione, potremmo dire, riferibile a un oggetto o a un soggetto, attraverso i suoni di una lingua determinata., uno dei grandi maestri delcontemporanea e unico architetto nominato nella lista delle 100 persone più influenti al mondo da Time Magazine nel 2021, oggi 68 enne, utilizza onomatopee giapponesi per immaginare le proprie architetture, per descrivere con un linguaggio astratto e sensoriale ciò che non si può ...