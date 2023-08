Kata | lo zio parla al gip su caso Astor | a breve colloquio con pm su caso bimba

Leggi su ildifforme

(Di giovedì 10 agosto 2023) Arrestato lo zio materno della piccola, diminutivo dileya Alvarez, la bambina scomparsa dal 10 giugno. Gli arresti sono in tutto sono quattro, e sono stati eseguiti dalla polizia di Stato in base a una ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip su richiesta della Dda., zio davanti al gip per, L'articolo proviene da Il Difforme.