Kane non è convinto | il trasferimento al Bayern Monaco può saltare

(Di giovedì 10 agosto 2023) Ilpuòa causa dell'attaccante inglese, non piùdi volersi trasferire quest'estate

NOI LUKAKULO VOGLIAMO pic.twitter.com/QxPxvwt3Hi - Edoardo (@edohere__) August 9, 2023 Estratto da www.sportmediaset.mediaset.it HARRYGoncalo Ramos al Psg, Harryal Bayern Monaco: il valzer delle ...Dusan Vlahovic (LaPresse) - Calciomercato.itQuella che, ad oggi,è mai arrivata sul tavolo ... è definitivamente tramontata con il Bayern Monaco che ha ormai in pugno Harry, mentre al Psg ...Big Romvuole andarci, preferisce così nonostante la cascata di denaro che scenderebbe come il Niagara. Il versante Bayern è ormai partita chiusa: arriva Harry. Lo scoop di Zazzaroni. Un ...

Accordo trovato tra Bayern e Tottenham, ma Kane non è convinto: può restare a Londra TUTTO mercato WEB

Il Bayern Monaco non è mai stato così vicino ad Harry Kane. Dopo un corteggiamento durato quasi due anni, il club tedesco ha fatto uno scatto per l'attaccante… Leggi ...Il Bayern Monaco sarebbe a caccia di un portiere da regalare a Tuchel: non solo Kepa nel mirino dei tedeschi, alle prese con un casting fra i pali ...