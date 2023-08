Kane e il Tottenham | i gol del precampionato

Il legame tra Harrye ilè fortissimo. L'attaccante è al centro delle attenzioni del Bayern, che da mesi prova a corteggiarlo.intanto continua a segnare: ecco i migliori gol del precampionato del ...'Accordo Bayern Monaco -per: sfuma l'opzione bavarese per Vlahovic. Cosa dovrebbe fare la Juventus con il serbo'Dusan Vlahovic (LaPresse) - Calciomercato.itLa maggioranza dei voti è ...Nel quadro, da oggi si potrebbe inserire il: con la cessione di Harryal Bayern Monaco, gli Spurs hanno bisogno di un bomber e Lukaku potrebbe diventare un'opzione.

Bayern e Tottenham, trovato l’accordo per Kane: 110 milioni, ma lui tentenna - Sportmediaset Sport Mediaset

L'attaccante inglese va al Bayern Monaco e apre il valzer degli attaccanti. De Laurentiis blinda Osimhen, l'Inter tenta Arnautovic e la Fiorentina chiude per Beltran ...Il Bayern Monaco non è mai stato così vicino ad Harry Kane. Dopo un corteggiamento durato quasi due anni, il club tedesco ha fatto uno scatto per l'attaccante… Leggi ...