Kane al Bayern Monaco | è fatta | cambia il mercato di Inter e Juventus

(Di giovedì 10 agosto 2023) Dopo diversi giorni di tira e molla si è arrivati alla conclusione di una delle trattative più importanti del calcioestivo 2023: Harrydiventerà presto un nuovo calciatore del. Il Tottenham ha ceduto al pressing asfissiante dei bavaresi che sono arrivati a sfondare il tetto dei 100 milioni di euro offerti. Un’offerta irrifiutabile. La squadra londinese dovrà adesso sostituire l’attaccante inglese e per farlo ha messo nel mirino due calciatori che sono stati accostati anche alle big della Serie A. Tottenham su Lukaku Sostituire Harrynon è semplice. Il bomber inglese, attaccante della Nazionale, è uno dei centravanti più forti del calcio mondiale, abile tanto in fase realizzativa quanto nel contribuire alla manovra della squadra. Il Tottenham dovrà compensare un bottino ...

