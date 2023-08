Kaio Jorge | ' Sono felice e mi vedo ancora qui'

Tripletta pernella sfida in famiglia della Juventus: il brasiliano ha parlato così del suo ...L'amichevole in famiglia giocata ieri dalla Juventus ha messo in mostra untirato a lucido. L'attaccante ha messo a segno tre reti , cancellando con un colpo di spugna tutta la sofferenza causata dal grave infortunio rimediato nel febbraio del 2022, quando dovette ...... aspettando Lukaku (ma davvero Ieri i presenti hanno fatto chiaramente capire di non volerlo dopo gli striscioni della notte) e intanto applaudendo Vlahovic (poi sostituito dal redivivo, ...

Juve, Kaio Jorge dopo la tripletta: 'Non mi aspettavo di giocare così tanto, voglio rimanere qui' VIDEO | Mercato Calciomercato.com

La Gazzetta dello Sport si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione l ...Kaio Jorge è tornato: lettera emozionante dopo il rientro (e la tripletta) con la Juve nell’amichevole in famiglia – FOTO 531 giorni dopo quel bruttissimo infortunio, Kaio Jorge è tornato in campo con ...