Joan Mir | “Ho pensato di restarmene a casa | mi sarei pentito”

(Di giovedì 10 agosto 2023)Mir è apparso abbastanza sottotono in questa stagione e ha dovuto fare i conti anche con gli infortuni, ma a Silverstone è rientrato e di certo non ha perso la voglia di lottare e combattere. E’ in questo modo che ha parlato ai microfoni di DAZN e oltre che sulla sua stagione ha parlato anche del suo collega nella Honda Marc Marquez. Ecco dunque quali sono state le sue parole.Mir: “L’anno peggiore della mia carriera. Prima della pausa la mia testa ha detto ‘calmati e datti delle priorità'” (Credit foto – Repsol Honda)Le parole di Mir riprese da MotoGP.com: “Ho lavorato con uno psicologo dello sport facendo tutto quello che serve per provare a ribaltare la situazione con la Honda. Voglio che quello che c’è qui funzioni. Hoanche di, ma me ne ...

e Alex Rins si trovano in una posizione simile, ma sono entrambi infortunati e di conseguenza non hanno avuto modo di ragionare a fondo sul loro futuro. Al contrario Takaaki Nakagami della ...racconta la crisi Honda e Marquez Sono passati solo tre anni, ma sembra trascorso un secolo da quandovinceva il titolo 2020 con la Suzuki. Salito sul tetto del mondo in una stagione strana, ritardata dallo scoppio della pandemia del Coronavirus e influenzata dall'infortunio di Marc Marquez a ...Il Diablo gli risponde con ironia: ' Che grip che avevi! ', riferendosi ai problemi manifestati dalla RC213V soprattutto nella Sprint, in cui Marquez ha addirittura aspettatoper vedere se ...

Joan Mir tende la mano a Marquez e svela: "Ho pensato al ritiro" Corse di Moto

MotoGP 2023 Repsol Honda - Joan Mir si aspettava sicuramente una stagione difficile in sella alla Honda, ma anche la peggiore delle previsioni è lontana (in negativo) dalla realtà. Il pilota spagnolo, ...Joan Mir è apparso abbastanza sottotono in questa stagione e ha dovuto fare i conti anche con gli infortuni, ma a Silverstone è rientrato e di certo non ha perso la voglia di lottare e combattere. E’ ...