Continua l'avvicinamento a suon di successi dell'Italia del basket al Mondiale in programma dal 25 agosto al 10 settembre tra Filippine, Giappone e Indonesia. Ad Atene la Nazionale di Pozzecco ha ...... l'concede il tris superando i serbi anche nel test amichevole del Torneo dell'Acropoli (... giocatore inai Miami Heat che ha chiuso con 18 punti complessivi. Ma a tradire la ...... che sia un PreOlimpico, un Europeo o il Torneo dell'Acropolis, e l'piazza per la terza di volta di fila in tre anni la zampata eroica: 89 - 88 nel deserto di OAKA, dove le prove di...

Italbasket forza quattro: batte anche la Grecia, vince l’Acropolis e resta imbattuta La Gazzetta dello Sport

Dopo la Serbia, gli azzurri di Pozzecco superano anche i padroni di casa al tradizionale torneo di avvicinamento alla rassegna iridata: in doppia cifra Fontecchio, Melli e Spissu ...Ormai mancano meno di due settimane alla data di inizio dei Mondiali (FIBA World Cup) e le aspettative sul torneo in programma in Giappone, ...