Ischia | rubano un portafogli a un turista | denunciate due persone

(Di giovedì 10 agosto 2023)unsu autobus di linea, dueper furto con destrezza Nello scorso pomeriggio, gli agenti del Commissariato di, durante il servizio di controllo del territorio, sono intervenuti in via Seminario aper la segnalazione di un furto. All’arrivo dei poliziotti, agenti della Polizia Locale li hanno avvicinati e raccontato che, poco prima, erano intervenuti per un furto di un, avvenuto su un autobus di linea, perpetrato da due uomini ai danni di untedesco. Gli operatori hanno prontamente rintracciato i due prevenuti in via Luigi Mazzella trovandoli in possesso del denaro sottratto alla vittima. Pertanto gli agenti hanno denunciato, un 78enne e un 70enne, ...

