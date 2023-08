Inzaghi | “La finale del 2007 è la partita che più vorrei rigiocare”

Due sono le buone notizie per: l'assenza di infortuni su un campo ai limiti della praticabilità dopo quello di Acerbi e lo stop inatteso di Lautaro e la vittoria agguantata nelcon ...SALISBURGO (AUSTRIA) - Dopo la tournée in Giappone, l' Inter di Simonescende in campo per un altro test importante contro i campioni d'Austria del Salisburgo . I ... Correa e Sensi nel. ...Correa neldi primo tempo ha riportato avanti gli uomini di Simone, ma il Salisburgo a inizio ripresa ha trovato il 3 - 3 grazie a Baidoo, mentre Simic ha sbagliato il secondo rigore ...

Inzaghi: "Dopo la finale di Atene avrei potuto lasciare il Milan..." Radio Rossonera

Lazar Samardzic all'Inter, il centrocampista serbo è arrivato a Milano per sostenere le visite insieme ad Emil Audero ...Il dress code prevede che tutti siano vestiti completamente di bianco. Qualcuno fa i salti mortali all’ultimo momento pur di rispettarlo. Se tra gli invitati ci fosse stato Saladini, sarebbe arrivato ...