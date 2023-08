Investe moto e scappa | ancora in corso le ricerche del pirata della strada

(Di giovedì 10 agosto 2023) Curno. Proseguono a ritmo serrato ledelche nella serata di martedì 8 agosto si sarebbe dato alla fuga dopo aver investito unciclista di 34 anni, residente a Terno d’Isola, a Curno lungo la Briantea, all’altezza del pub WienerHaus. L’incidente poco prima delle 21, con l’uomo in sella alla, una Ducati 600, che ha avuto la peggio: dopo le prime cure prestate sul posto dal personale sanitario arrivato a bordo di un’ambulanzaCroce Rossa di Bergamo e di un’automedica è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni XXIII con traumi seri. Sul posto per i rilievi del caso la Poliziale che da subito si è messa al lavoro per rintracciare l’automobilista che, secondo quanto raccolto, viaggiava ...

