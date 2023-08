Interrompere l’approvvigionamento di barche e collaborare tra intelligence | nuovo accordo Uk-Turchia per contrastare l’immigrazione

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 10 agosto 2023) “Non lasceremo niente di intentato per fermare gli sbarchi illegali, sia in casa che sul piano internazionale”. Il Premier britannico Rishi Sunak dà un ennesimo giro di vite alclandestina in linea con la sua priorità e motto elettorale: “Fermare le”. Questo nel momento in cui la Gran Bretagna entra nel pieno della stagione delle ‘traversate della speranza’ che solo lo scorso anno tra agosto e ottobre ha visto gli sbarchi di metà dei 45.755 sbarchi di illegali sulle coste britanniche. Se la Brexit ha ormai portato il Regno Unito fuori dall’Ue, il governo britannico ora guarda al partner. I due Paesi hanno iniziato una nuova cooperazione per mettere a segno azioni coordinate e congiunte nel tentativo di risolvere il problema alla radice, ovvero “interrompendo le catene di approvvigionamento di gommoni e ...