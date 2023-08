Come scrive La Gazzetta dello Sport, l'è in pole per prenderlo tra 12 mesi: il brasiliano è un profilo ritenuto pronto e perfetto, grazie alla sua abilità con i piedi, per gli schemi di Inzaghi ...3 Nonuna pista per la porta dell'. Si tratta di Anatoliy Trubin che rischia di vivere, secondo quanto riportato da Tuttosport , un anno in panchina allo Shakhtar Donetsk. La dirigenza ...Il suo messaggio alla Juventus per strappare la conferma, nel frattempo Romelu Lukaku non... L'continua a lavorare su Yann Sommer per la porta, a Napoli ancora non arriva la fumata ...

Inter, tramonta la pista Balogun: la decisione tra Arnautovic e Taremi Calciomercato.com

San Siro non si può abbattere. Il progetto di Inter e Milan di demolire la Scala del Calcio e costruire un nuovo impianto in zona ora è da considerarsi definitivamente tramontato dopo il vincolo posto ...Gianluca Scamacca ha scelto l'Atalanta. Il centravanti del West Ham, ex Sassuolo, sembrava ad un passo dall'Inter, ma l'inserimento del club bergamsco, economicamente forte dopo la cessione per 75 mil ...