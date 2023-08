Inter | Stankovic rinnova e va in prestito alla Sampdoria | “Non vedo l’ora di iniziare”

(Di giovedì 10 agosto 2023) Rinnovo tra Filipe l’. Il giovane portiere adesso però andrà incon diritto di riscatto e controriscatto. “Sono contento, so che è una piazza importante e nondi. Il rinnovo con i nerazzurri è stato importante in vista del futuro, ma per adesso mi concentro sulla. Nondie di conoscere i tifosi blucerchiati”. SportFace.

... è tutto fatto per il passaggio del portiere Filip in prestito previo rinnovo di contratto con l'definito nel pomeriggio odierno. All'uscita dalla sede nerazzurra,Jr ha dichiarato di ...Trattative in chiusura cone Hellas Verona: il portiere e il difensore in ...Commenta per primo L'asse tra la Sampdoria e l', in questa finestra di mercato, è sempre più forte. Dopo l'operazione Audero e quella, i blucerchiati e i nerazzurri hanno perfezionato un nuovo accordo a sorpresa, quello per l'...

FcIN - Stankovic alla Samp, ci siamo. L'Inter voleva il prestito secco, ma non sarà così Fcinternews.it

Giornata calda sul mercato per l’Inter: non solo gli arrivi di Lazar Samardzic ed Emil Audero, ma anche la definizione del passaggio di Filip Stankovic alla Sampdoria. Secondo SportItalia, il portiere ...Conti, Chiesa, Maldini, Totti, Cannavaro, Pagliuca, Sottil . Ma anche Thuram, Weah, Simeone, Montero, Stankovic, Amauri . Nomi che nel campionato italiano di ...