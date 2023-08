Inter | si guarda al futuro | ufficiale l’arrivo di un attaccante lettone!

(Di giovedì 10 agosto 2023) L’ale ufficializzadi un giovane talento del 2007 di nazionalità lettone. Si aggregherà alle giovanili nerazzurre NUOVO ARRIVO ? L’ha acquistato Roberts Kukulis,lettone del 2007. Il ragazzo arriva dall’SK Super Nova. Ovviamente sarà aggregato alle giovanili. Lo si apprende direttamente dal sito della Lega Serie A. Sial-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (-News) e il link al contenuto originale () ©-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati

... ma ora il giocatore austriaco sembra essere rientrato nelle mire dell'. E allora ennesima virata per Tiago Pinto checon grande interesse a Duvan Zapata. Il colombiano è chiuso all'...Niente Grifone , dunque, per l'ex capitano dell'Primavera e della Nazionale Under 20 vicecampione del mondo. ALTERNATIVA - Perso un treno, tuttavia, il Genoa non ha intenzione di restare ......anche al futuro e chiede di 'elaborare un piano B, affinché l'impianto non venga ricordato come monumento all'incapacità decisionale della politica'. Monguzzi: 'Pressioni su Milan eper ...

Salisburgo-Inter Diretta LIVE: guarda lo Streaming Gratis dell ... Footballnews24.it

Può tornare l'austriaco, ma i felsinei non lo cedono 'gratis'. L'Arsenal non molla Balogun. Una punta sicuramente, due se dovesse salutare Joaquin Correa. In casa Inter è caccia all'attaccante e si gu ...Inter che deve stringere i tempi sul calciomercato: per l'attacco Marotta vuole Arnautovic, e punta due difensori dalla Premier League per Inzaghi ...