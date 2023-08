Inter | ritorno di fiamma per Chalobah

(Di giovedì 10 agosto 2023) L’ingaggio di Axel Disasi lascia il Chelsea in una posizione scomoda, mentre l’si avvicina a TrevohL’è alla ricerca di un difensore fin dall’inizio della finestra di mercato eè subito emerso come un obiettivo per i finalisti di Champions League. Principalmente un giocatore di rotazione al Chelsea, ma il tempo L'articolo

Commenta per primo Cavallo di. Angel Di Maria è subito decisivo per il Benfica . Tornato a Lisbona dopo essersi ... Dall'altra parte l'attaccante iraniano Taremi (nel mirino dell') è stato ...Sono scettici, molto scettici, i tifosi dell'in merito a un possibiledi Arnautovic nella Milano nerazzurra. " Bollito , fisicamente marcio e probabilmente sarà pure odiato da gran ...Nel match di, in un Meazza stracolmo all'inverosimile, l'pareggia i conti con il gol di Zamorano a 5 minuti dal termine. La conduzione arbitrale, però, è pessima: l'arbitro spagnolo ...

Inter, prende quota il ritorno di Arnautovic: cifre e dettagli Calciomercato.com

L'ingaggio di Axel Disasi lascia il Chelsea in una posizione scomoda, mentre l'Inter si avvicina a Trevoh Chalobah L'Inter è alla ricerca di un difensore ...Cavallo di ritorno. Angel Di Maria è subito decisivo per il Benfica. Tornato a Lisbona dopo essersi svincolato a parametro zero dalla Juventus, il 35enne campione argentino ha segnato il gol del vanta ...