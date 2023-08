Inter Primavera | battuta la Juventus al ?Mamma e Papà Cairo?

(Di giovedì 10 agosto 2023) L’sta continuando la preparazione prima dell’inizio del campionato1. La squadra di Cristian Chivu ha vinto una partita amichevole in un torneo organizzato dal Torino. VITTORIA – L’ha battuto per 3-1 nella semifinale del torneo ?Memorial? la. Sarr al quinto minuto, poi Spinaccé con una doppietta al 63? e al 74? hanno portato il successo alla squadra di Cristian Chivu. I bianconeri hanno trovato il pari al 48? con Finocchiaro, ma non sono riusciti a mantenere il risultato. Domani alle ore 21, ad Alessandria, l’giocherà la finale del torneo contro il Torino che ha superato il Milan ai calci di rigore.-News - Ultime notizie ...

arriva in prestito con diritto di riscatto e verrà aggregato alladi Federico Guidi JUAN ... figlio di Julio , ex attaccante con un lungo passato in Italia con Bologna,e Lazio Classe '...Calcio 2023 - 2024 Squadra in casaSquadra avversaria Milan Il campionato1 è ormai alle porte e i campioni in carica del Lecce sono pronti a difendere il titolo nazionale conquistato la scorsa stagione. La regular ...Tra i convocati i giovani exPalmisani, Pahic e Macej . Aquilani tra dubbi ed assenze ... Per il ruolo di terzino sinistro il Frosinone si è inserito per Corrado dell'ma reduce dal ...

Altro colpo in entrata per la formazione Primavera dell'Inter, si aggrega la giovane promessa lettone Kukulis prelevato dal SK Super Nova ...Il Torino Primavera ha dovuto aspettare i rigori, ma alla fine ha conquistato la finale del Trofeo Memorial “Mamma e Papà Cairo”. Con il Milan finisce 1-1, si quindi ai calci di rigori dove le parate ...