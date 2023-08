Inter | oggi nuovi contatti col Porto per Taremi

Nella GALLERY le prime pagine dei giornali in edicola, giovedì 10 agosto 2023. vai alla galleryPer questo, un profilo che conosce bene la Serie A (e l') è salito rapidamente nel gradimento della società nerazzurra: Marko Arnautovic , ex "Tripletista" e stella del Bologna che due stagioni ...Dal no del Chelsea allo scambio Lukaku - Vlahovic all'che va alla ricerca di un attaccante da ... Ecco tutte le trattative e le notizie in tempo reale di, giovedì 10 agosto 2023. ...

La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità ...Calciomercato, la Sampdoria ha raggiungo l’accordo con l’Inter per l’ingaggio di Sebastiano Esposito, che dovrà scegliere fra blucerchiati e Hellas La n ...