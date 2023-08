Inter-Monza | prima giornata Serie A | quando si gioca? Data | programma | orario | tv e streaming

Leggi su oasport

(Di giovedì 10 agosto 2023) L’inizio dellaA 2023/2024 si avvicina prepotentemente. Ancora nove giorni di attesa e poi ci sarà il fischio d’inizio: tra il 19 e il 21 agosto infatti, si giocherà ladella nuova edizione della massimaitaliana. Il Napoli di Rudi Garcia dovrà riconfermarsi per non vedersi scippare il tricolore cucito sulla maglia e tra le diverse squadre in corsa per attentare i partenopei, troviamo l’di Simone Inzaghi. I nerazzurri, proprio il 19 agosto e a partire dalle ore 20.45, esordiranno in campionato con ildi Raffaele Palladino in un derby già alla. Non sarà semplice superare i brianzoli che, già nella sfida contro il Milan all’no del Trofeo Silvio Berlusconi, hanno dimostrato di ...