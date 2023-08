Inter | il budget previsto per Arnautovic

... Thiago Motta dall'per 11,5 mln , Alex 5 mln e Maxwell 3,5 mln rispettivamente da Chelsea e ... Nella stagione 2012/2013 ildi spesa per il mercato messo a disposizione arrivò ad una cifra ...L'ha ceduto due pezzi da novanta della squadra di Inzaghi: Brozovic (18) e Onana (52,5 ... C'era undi circa 40 milioni cui è stato aggiunto il tesoretto della cessione di Tonali al ...Se l'offensiva sullo statunitense porterà i suoi frutti, l'avrà poi menoper il quarto attaccante o comunque dipenderà da come uscirà Correa. Per questo Zapata, non più una prima scelta ...

TS - Inter, budget fissato per la punta: no di Zhang a un rialzo. Taremi sorpassa Balogun Fcinternews.it

Oltre all'attaccante, la Roma cerca sul calciomercato il post Ibanez: a Mourinho piace Oumar Solet, in grande spolvero nell'amichevole contro l'Inter ...Previsti contatti tra Inter e Porto CERCASI PUNTA - Taremi la pista più vicina ... 30 milioni di euro. Zhang ha posto un budget per l’attaccante attorno a quella cifra. Da capire se il club affonderà ...