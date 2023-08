Inter | giornata di visite mediche | ecco Samardzic e Audero

(Di giovedì 10 agosto 2023) Lazared Emilhanno raggiunto il CONI per effettuare ledi rito prima della firma con l’diper l’, che è pronta ad accogliere due nuovi innesti che si inseriranno nella rosa orchestrata da Simone Inzaghi. Lazared Emil, infatti, hanno raggiunto questa mattina il CONI per effettuare i controlli medici di rito prima della firma con il club nerazzurro.

