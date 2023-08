Inter | ecco Samardzic e Audero

Tutto può ancora essere riaperto anche perché ad Allegri non dispiacerebbe avere l'exnella propria squadra. Proprio da Lukaku arrivano segnali importanti in questo senso, almeno stando a ......a fare un appello al Bologna perché accetti le offerte dell', non più di 4 milioni per il cartellino, e faccia partire il suo attaccante se c'è una big che bussa anche offrendo poco.cosa ...Dal no del Chelsea allo scambio Lukaku - Vlahovic all'che va alla ricerca di un attaccante da ...tutte le trattative e le notizie in tempo reale di oggi, giovedì 10 agosto 2023. ...

VIDEO FCIN1908 / Inter, ecco Samardzic a Milano: “Molto felice di essere qui!” fcinter1908

Se da Londra arrivano segnali di chiusura per la Juventus, l'affare Lukaku tiene ancora banco: spunta la frase del belga ...Il bomber iraniano del Porto scavalca Balogun dell’Arsenal. Nella corsa all’attaccante c’è pure Beto dell’Udinese, che però lascia dubbi di compatibilità con gli altri ...