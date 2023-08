Inter | Audero | 'Felice del salto di qualità Sono un portiere moderno e voglio giocare'

FOTOGALLERY Foto SitoContinua gallery %s Foto rimanenti Calciomercatoall': gli acquisti ufficiali in A Emilall', Cajuste al Napoli. L'Hellas Verona ha il suo nuovo ...Emilè un nuovo portiere dell'. Il 26enne estremo difensore arriva in nerazzurro in prestito con diritto di riscatto dalla Sampdoria. A dare l'annuncio ufficiale il club vice campione d'Europa ...Emilsi è presentato quest'oggi ai microfoni ufficiali diTv, dopo la firma sul proprio contratto. 'Essere qui è aver fatto un salto di qualità. Arrivo in un grande club che pochi mesi fa ha ...

Il neo portiere dell'Inter Emil Audero ha rilasciato le prime parole da giocatore nerazzurro dicendosi molto carico per questa nuova avventura ...L'Inter ha chiuso il proprio pacchetto portieri. Dopo l'arrivo di Yann Sommer, che ricoprirà il ruolo da titolare, i nerazzurri hanno da poco ufficializzato l'arrivo di Emil Audero, in prestito con di ...