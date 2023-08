(Di giovedì 10 agosto 2023) Ucciso in un comizio un candidato alle elezioni in Ecuador, 41 migranti sono morti in un naufragio al largo della Tunisia, in Cina i morti a causa del maltempo sono almeno 62, un incendio sta devastando le isole Hawaii. Leggi

Per inscenare una rapina finita male , la zia di Mujgan le toglie tutti i gioielli e li gettafiume ; dopodiché, si sbarazza anche dell'arma del delitto ., Demir , leggendo una lettera - ...... ma per le sue dichiarazionipresente. C'è un problema di rapporto con la storia, non vorrei ...il 1 settembre la conferenza dei capigruppo ha stabilito che si terrà il Consiglio ..., nelle prossime ore, il tempo resterà stabile ed in prevalenza sereno, salvo qualche ... Tutto sommato comunque splenderà il sole ancheweekend, in generale. Le temperature saliranno ...

Intanto nel mondo Internazionale

10 ago 2023 - Cantano di sesso e di relazioni tossiche. E si ribellano. Fotografia di un movimento travolgente.Francesco Donati e Duccio Degli Innocenti sono due nuovi giocatori del Lecco giunti alla corte del riconfermato tecnico Luciano Foschi. Mediano classe 2003, Degli Innocenti con la primavera della ...