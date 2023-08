Insetti e blatte nelle cucine degli stabilimenti balneari | tre ristoranti chiusi

... tracce di unto in tutti gli ambienti, sugli impianti e attrezzature di lavorazione e nello stabilimento livornese,morte sulla pavimentazione dei locali della cucina e del deposito ...Controlli dei carabinieri dei Nas in tutta Italia. Due attività sospese nella provincia di Lucca, una a Livorno... tracce di unto in tutti gli ambienti, sugli impianti ed attrezzature di lavorazione e nello stabilimento livornese,morte sulla pavimentazione dei locali della cucina e del deposito ...

Insetti e blatte nelle cucine degli stabilimenti balneari, tre ristoranti ... LA NAZIONE

Controlli dei carabinieri dei Nas in tutta Italia. Due attività sospese nella provincia di Lucca, una a Livorno ...Nel corso delle ispezioni, i militari hanno riscontrato strutture abusive, carenze igieniche, cibi scaduti o privi di tracciabilità ...