Qualcosa, però, non è andato secondo i piani e, dopo solo 74 secondi in aria,haun atterraggio automatico in base ad un programma chiamato 'Land_Now' ; questo software è stato ...La NASA ha spiegato che l'elicottero ha perso l'orientamento, quindi è statoun ...doveva quindi scendere ad una quota di 2,5 metri, scattare foto di un rilievo roccioso, risalire ...Il drone NASAhaun atterraggio d'emergenza In un post ufficiale sul blog della missione è stato spiegato che effettivamente il drone ha dovuto effettuare un atterraggio d'...

Ingenuity ha effettuato un atterraggio di emergenza! Alive Universe Today

La NASA ha spiegato il motivo per cui Ingenuity ha effettuato un atterraggio di emergenza durante il 53esimo volo del 22 luglio.Ecco un portatile dal prezzo imbattibile ora su Amazon. Nasce per i giocatori, ma è ideale per molteplici tipi di utilizzo ...