Incidente sul lavoro | operaio trasportato a Napoli con eliambulanza

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 10 agosto 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoDramma sfiorato a Castelpagano presso un fondo agricolo n contrada Scarciello in seguito a unsul. Undella provincia di Caserta, 59enne, mentre stava utilizzando una trivella per indagini geologiche, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo meccanico che si è ribaltato. L’uomo è rimasto prigioniero dal mezzo. Chiamati i soccorsi, sono intervenuti i Carabinieri della Tenenza di San Bartolomeo in Galdo, il personale del 118 e un’: liberato l’uomo dal pesante trattore, si è reso necessario il suo traporto all’Ospedale del Mare diin quanto lamentava un trauma cranico e forti dolori al torace. Sembrerebbe, però, che le sue condizioni non siano gravi. I rilievi sulla dinamica del fatto sono svolti anche ...