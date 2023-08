(Di giovedì 10 agosto 2023) Dagliche hanno colpito diverse regioni italiane (Sicilia e Sardegna in primis), la Spagna e il Portogallo, e molte altre zone del pianeta, comprese le isole Hawaii, dove un...

Dagliche hanno colpito diverse regioni italiane (Sicilia e Sardegna in primis), la Spagna e il Portogallo, e molte altre zone del pianeta, comprese le isole Hawaii, dove un rogo ha causato 36 morti;...Le condizioni secche e i forti venti hanno aggravato gliin molte isole greche, mentre la ...di dollari di danni per l' alluvione in Emilia - Romagna Il conto di Swiss Re include le...... tra grandinate, trombe d aria, bombe d'acqua, ondate di calore edi vento, praticamente ...ed infine dal caldo torrido di luglio che ha inaridito i terreni favorendo l innesco degli...

Incendi, tempeste, alluvioni: un'estate di disastri climatici Il Sole 24 ORE

Dagli incendi che hanno colpito diverse regioni italiane (Sicilia e Sardegna in primis), la Spagna e il Portogallo, e molte altre zone del pianeta, ...«Nelle città – spiega Andrea Pellegatta, fondatore e responsabile dei progetti forestali di Rete Clima – si concentra circa l’80% delle emissioni di gas serra e la maggior parte della popolazione urba ...