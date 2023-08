In sciopero della fame da febbraio | detenuto in 41bis chiede suicidio assistito

(Di giovedì 10 agosto 2023) Il caso in Sardegna. La Garante Irene Testa: "Informate autorità competenti, nella regione numero spropositato di detenuti ine alta sicurezza" Indallo scorsoal 41 bis nella casa circondariale di Bancali, in Sardegna,il. In merito, la Garante regionale delle persone privatelibertàSardegna Irene Testa in una dichiarazione precisa: “Già nel mese di giugno mi sono recata a fare visita ai detenuti del carcere di Bancali. Tra questi ho incontrato Domenico Porcelli,al 41 bis che afferma di essere indal mese di ...

Infame dallo scorso febbraio, detenuto al 41 bis nella casa circondariale di Bancali, in Sardegna, chiede il suicidio assistito. In merito, la Garante regionale delle persone private ...Dopo un'apertura in salita, ripiega del 4% il prezzo del gas ad Amsterdam, dopo il rally... Gas, ripiega dopo il rally ma resta su massimi da metà giugno I possibilinei tre maggiori ...Contro tale abominio giuridico cinque detenuti sono entrati infame e decine di altri hanno intrapreso altre forme di protesta. Tra gli hunger strikers, Kayed Fasfous (indal ...

In sciopero della fame da febbraio, detenuto in 41bis chiede suicidio ... Adnkronos

Il caso in Sardegna. La Garante Irene Testa: "Informate autorità competenti, nella regione numero spropositato di detenuti in 41bis e alta sicurezza" ...In Rojava così come in Bakur e Rojhilat, nelle aree tribali dell’India, nelle Filippine o in Colombia è diventato praticamente impossibile tenere il conto del numero di quanti (militanti, (...) ...