In Niger i golpisti nominano il nuovo governo | dopo il fallito ultimatum l' Ecowas apre al dialogo con i militari

(Di giovedì 10 agosto 2023) I capi di stato dei 15 Paesi dell'Africa Occidentale membri dell'Economic Community of West African States () hanno dato il via oggi, giovedì 10 agosto, al summit teso a discutere le nuove misure da adottare nei confronti della giunta militare che, il mese scorso, ha preso il potere in

E 'chiede con urgenza il loro rilascio incondizionato e il rigoroso rispetto degli obblighi internazionali in materia di diritti umani del'. La minaccia deiDa parte sua, la giunta ...vedi anche, i: 'Francia ha violato spazio aereo'. Parigi nega Il summit Ecowas Il nuovo governo è stato annunciato poco prima dell'inizio del cruciale vertice straordinario tenutosi ad ...Riunione organizzata d'emergenza per capire quali azioni intraprendere nei confronti deiche hanno preso il potere in. "Lavoriamo per una soluzione politica" hanno fatto sapere i ...

Niger, giunta golpista annuncia la formazione di un governo TGCOM

La giunta militare golpista in Niger ha formato un governo. Lo ha reso noto il leader dei golpisti, il generale Abdourahamane Tiani. Il governo, composto di 21 membri, è guidato dal primo ministro Ali ...Niamey (Niger), 10 ago. (LaPresse/AP) - La giunta golpista del Niger ha minacciato di uccidere il presidente deposto Mohamed Bazoum se i Paesi vicini della ...