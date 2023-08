(Di giovedì 10 agosto 2023) È statoto l'di Fernando, candidato alle presidenziali indel 20 agosto. In un videocomunicato lacriminale Los, "i lupi", si è assunta la ...

È stato rivendicato l'assassinio di Fernando Villavicencio, candidato alle presidenziali indel 20 agosto. In un videocomunicato lacriminale Los Lobos, "i lupi", si è assunta la responsabilità dell'omicidio. Brandendo i mitra, passamontagna in testa, un portavoce lancia nuove ...Lo riferisce la Bbc, sottolineando che Los Lobos, cioè 'I lupi' è la secondapiù grande dell', con circa 8mila membri, molti dei quali dietro le sbarre e che sono stati coinvolti in una ...Inrecentemente si sta registrando un livello record di violenza dellee Villavicencio, che ha attaccato la corruzione del governo, aveva ricevuto minacce di morte da parte dei potenti ...

In Ecuador la gang Los Lobos rivendica assassinio di Villavicencio ... Il Sole 24 ORE

Villavicencio, 59 anni, giornalista e già membro dell'Assemblea nazionale, esponente della maggioranza di governo, è stato ucciso a colpi di mitra nella capitale Quito al termine di un comizio. Un ...Roma, 10 ago. (askanews) - È stato rivendicato l'assassinio di Fernando Villavicencio, candidato alle presidenziali in Ecuador del 20 agosto. In un videocomunicato la gang criminale Los Lobos, "i lupi ...