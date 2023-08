Imbarcazione in fiamme affonda a Livorno | 3 bambini tra i superstiti

Sarebbe stato un cortocircuito a bordo un'a motore da diporto di 16 metri a causare l'incendio che in pochi minuti ha distrutto ... Lesi sono propagate in fretta per tutto lo scafo, ...Lesi sono propagate in pochissimo tempo per tutto lo scafo, un Raffaelli Maestrale '52 ... L'è andata distrutta ed è affondata sprofondando man mano su un fondale di 135 metri.... 6 adulti e 3 bambini, di gettare a mare la zattera di salvataggio e mettersi in sicurezza, visto che l'incendio non era possibile spengerlo con i mezzi di soccorso a bordo della stessa. ...

Imbarcazione in fiamme affonda a Livorno, si salvano su zattera Agenzia ANSA

Sarebbe stato un cortocircuito a bordo un'imbarcazione a motore da diporto di 16 metri a causare l'incendio che in pochi minuti ha distrutto lo ...Brutta avventura per una famiglia napoletana in vacanza in costiera cilentana. Mentre navigavano con la loro imbarcazione nell’area marina protetta lungo la costa della Masseta ...