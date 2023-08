Il video dell’assassinio in Ecuador al candidato presidente Villavicencio | l’attentato alla fine del comizio

(Di giovedì 10 agosto 2023) Ladel, ilche saluta i sostenitori e va verso la macchina, scortato. Poi gli spari. È ilche ritrae l’assassinio di Fernando, giornalista e attivista politico 59enne, che correva per le presidenziali. È successo a Quito, la capitale dell’. Secondo la Procura generaleiana sei persone sono state arrestate per un presunto coinvolgimento nel, mentre un sospettato assassino del politico, ferito nello scontro a fuoco con le forze di sicurezza, è morto dopo il suo arresto. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

L'ufficio del procuratore generale'Ecuador ha detto che un sospettatodi Villavicencio è morto poco dopo essere stato arrestato dalle autorità. In alcunisui social si vede ...L'ufficio del procuratore generale'Ecuador ha detto che un sospettatodi Villavicencio è morto per le ferite dopo essere stato arrestato dalle autorità. In alcunisui ...... un giovane tifoso greco di 22 anni è stato accoltellato a morte nei violenti scontri tra i gruppi di ultrà dei due club, prima della partita in programma questa sera nello stadio'AEK di Nea ...