Il Tottenham sta pianificando l’incredibile mossa di Romelu Lukaku nel caso in cui Harry Kane se ne vada | rapporto

(Di giovedì 10 agosto 2023) Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo. IlHotspur lancerà un’offerta sorprendente per, se dovessero vendereal Bayern Monaco. Il capitano dell’Inghilterra è oggetto di un’offerta di 100 milioni di euro da parte dei vincitori seriali della Bundesliga, secondo David Ornstein Di l’Atletica, con ilche alla fine ha accettato la quota. Tutto ciò che resta è che lo stessoaccetti i termini di unaprima di completare il suo trasferimento. L’allenatore degli Spurs Ange Postecoglou ha un sostituto pronto nel brasiliano No.9 ...

PUBBLICITÀ Kaneentrando nell'ultimo anno del suo contratto con gli Spurs e potrà lasciare il club come free agent nel 2024. Questo mette sotto pressione il, che deve venderlo quest'...... la società nerazzurra punta forte su Marko Arnautovic, punta del Bologna ed ex Inter e... Il club portoghese chiede 20 milioni per il suo numero nove, nel mirino anche delin caso di ...Lukaku - Juventus, attentidopo la cessione di Kane al Bayern Monaco Sul fronte Lukaku potrebbe sparigliare tutto la variabilechevendendo Harry Kane al Bayern Monaco per ...

Bayern, ecco Kane: affare da oltre 100 milioni. E il Tottenham va su Lukaku La Gazzetta dello Sport

Ora la decisione spetta all'attaccante, che con 213 gol è il secondo giocatore con il maggior numero di reti nella storia della Premier League ...Agenzia Londra, 10 ago. Il Bayern Monaco ha raggiunto l’accordo con il Tottenham Hotspur per Harry Kane, secondo quanto riporta ‘The Athletic’. La proposta della… Leggi ...