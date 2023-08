Il Terzo Polo è fritto | l’annuncio ufficiale di Carlo Calenda

(Di giovedì 10 agosto 2023) La rottura èe Matteo Renzi guidano ormai due entità politiche separate. In un’intervista a Agorà, il leader di Azione ha dichiarato in modo inequivocabile il suo addio a Renzi e Italia Viva. “I gruppi parlamentari si separeranno, Renzi lo ha detto. Ormai siamo due partiti separati, non ho più voglia di mettermi a discutere con loro“, ha dichiarato, lasciando intendere (se mai ce ne fosse stato il bisogno) che i due movimenti politici hanno prospettive divergenti. I problemi ad oggi appaiono dunque più tecnici che politici. I due partitini infatti sono stati eletti nel raggruppamento dele solo insieme possono riuscire a formare un gruppo parlamentare. Va via Renzi oppure sbatte la porta? “A quando la separazioni dei ...

E amen se promotore dell'appuntamento di venerdì sia stato Carlo Calenda, l'altra gamba di unsempre più diviso. Ma anche dentro la stessa Italia viva non tutti sembrano allinearsi alla ..., ultimo atto ( di nuovo ). "A me non frega niente di dove vanno a cena i compagni di Renzi , mi interessa se vanno a cena con un ministro di cui si chiedono le dimissioni, così i cittadini ...

Il leader di Azione certifica lo strappo con i renziani: "Andassero via quando gli pare. Non voglio più discutere". Rottura per le Europee: "Ognuno andrà per la propria strada" ...