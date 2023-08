Il prete dj che ha fatto scatenare i fedeli prima della messa del Papa | «Quando ho visto i cardinali ballare | non ci potevo credere»

Leggi su open.online

(Di giovedì 10 agosto 2023) Padre Guilherme Peixoto. Così si chiama l’ormai famosodeejay salito sul palco allestito al Campo da Graça del Parque Tejo di Lisbona poche orecheFrancesco celebrasse lafinale37esima Giornata MondialeGioventù. Oggi, in un’intervista a El Mundo, racconta com’è nata la sua passione per la console da dj. Nel 2005 venne chiamato per lavorare in una parrocchia, dove il parroco aveva seri problemi di salute, l’edificio era molto vecchio e necessitava di essere ristrutturato. Il problema, però, è che i soldi non bastavano e così assieme ad altri ragazzi ha deciso di iniziare a organizzare delle piccole feste in una piccola mensa per raccogliere fondi e poter così coprire le spese. «Da quel momento mi sono appassionato alla musica, così ho comprato ...