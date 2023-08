Il premier Rama | Anche Meloni farà un po' di ferie in Albania Ecco i segreti del nostro boom

"Sì, siamo un po' l'Italia degli Anni 50. Dopo trent'anni, ci togliamo di dosso lo stigma dell'immigrato e basta. Ma l'Albania cerca di imparare dai vostri errori". Mentre ilEdisi sta riposando, giusto qualche giorno, nella casa delle vacanze a Dhermi, l'aeroporto della capitale albanese non dorme mai. Sbarcano 200 voli tra giorno e notte, senza contare il ...Il comunicato ironico delalbanese Edi, ha raccolto molti commenti ammirati e congratulazioni per lo sviluppo del suo Paese negli ultimi 30 anni.sui social ha pubblicato due ...- Ilalbanese Edici piglia per i fondelli sui social, pubblicando le immagini della nave Vlora con 20 mila migranti albanesi che 30 anni fa arrivavano verso l'Italia 30 anni fa, in ...

«In Albania ora vengono in ferie gli italiani»: il premier Rama ironizza sull’esodo del ‘91 Corriere della Sera

Parla il primo ministro albanese: "Giorgia mi ha detto che vorrebbe passare qualche giorno al mare da noi. Gli italiani qui sono a casa: puntiamo a mezzo milione di visite" ...32 anni dopo l'esodo dei migranti albanesi, il premier albanese Edi Rama ironizza sull'ondata di turisti italiani nel Paese balcanico. Un post sui suoi canali ufficiali con le foto della nave Vlora ch ...