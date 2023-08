inin avvio di giornata: il Wti è a 84,52 dollari al barile (+0,14%), in aumento anche il Brent a 87,66 dollari (+0,13%). . 10 agosto 2023Ilchiude ina New York, dove le quotazioni salgono dell'1,78% a 84,40 dollari al barile.La Borsa di Milano (+1,3%) chiude la seduta ine indossa la maglia rosa in Europa, dopo lo scivolata della vigilia. Piazza Affari è stata ... Balzo anche per l'energia con il prezzo del...

Il petrolio è in rialzo, Wti a 84,52 dollari (+0,14%) - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

Petrolio in rialzo in avvio di giornata: il Wti è a 84,52 dollari al barile (+0,14%), in aumento anche il Brent a 87,66 dollari (+0,13%).Il prezzo del petrolio greggio WTI e quello del gas naturale hanno condotto un ampio e audace rialzo in queste ore, verso le loro resistenze principali a quota 85 e 3 dollari, rispettivamente.