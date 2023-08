Il Niger rischia una crisi umanitaria | ma nasce il comitato di resistenza

(Di giovedì 10 agosto 2023) Continuano le trattative per il rilascio del presidente deposto Bazoum, che ha parlato con Blinken. I golpisti non mollano

Distratta dal conflitto in Ucraina e dai venti di guerra in, l'opinione pubblica occidentaledi non far caso ad una partita strategica per l'egemonia futura. Tutto parte dalla ...Mondo Il golpe militare infavorisce il protagonismo dei gruppi terroristici Youssef Hassan Holgado La mobilitazione Nel frattempo i membri del coordinamento italiano del Pastef hanno convocato ...Leggi Anche, con l'isolamento siuna crisi umanitaria: 'Cina, Iran e Wagner suoi possibili alleati. E l'Italia teme il boom migratorio'

Il Niger rischia una crisi umanitaria, ma nasce il "comitato di ... ilGiornale.it

Uranio per la Francia. Petrolio per la Cina. Migranti per l’Italia. Gas per l’Ue. Jihadisti per Usa ed Ecowas. Ecco perché la giunta militare si trova contro (quasi) tutta la comunità internazionale.Continuano le trattative per il rilascio del presidente deposto Bazoum, che ha parlato con Blinken. I golpisti non mollano ...