Il Napoli prova lo sgarbo alla Juve | che nome per il centrocampo

(Di giovedì 10 agosto 2023) Dopo Jens Cajuste, ilun altro grande colpo ain virtù della possibile partenza di Piotr Zielinski: possibilentus dell’ex ds Cristiano Giuntoli Il mercato delè decisamente entrato nel vivo: dopo aver acquistato Natan dal Red Bull Brigantino, la società partenopea ha messo gli occhi su Jens Cajuste del Rennes. Il calciatore svedese, dalle origini statunitensi, si unirà al club di Aurelio De Laurentiis, divenendo così l’effettivo vice-Anguissa. Risorsa importante soprattutto dal momento in cui ci sarà la Coppa d’Africa a stagione in corso, il calciatore arriva all’ombra del Vesuvio con un affare da dodici milioni di euro. Tuttavia, ilha in mente almeno un altro colpo di mercato. Ciò è dettato dal ...

Che poi dallo sciame di persone chea spingere per la soluzione mediorientale possa arrivare ... Ilè consapevole che un bomber così non si trova facilmente in giro e ha deciso di provare a ...18.00 - Ilsi tutela: in caso di cessione di Zielinski, pronto l'assalto allo spagnolo Gabri ... 14.14 - Sirene tedesche per due attaccanti dell'Atalanta: il Bayer Leverkusen cicon l'anglo ...... dove la musica viene tramandata da una generazione all'altra, superando ladel tempo e ... Antonella Ruggiero, Sud Sound System, Ambrogio Sparagna, Eugenio Bennato, James Senese eCentrale,...

Napoli in pressing sulla stella del Genoa, si prova l'operazione lampo Spazio Napoli

Le ultime notizie di calciomercato oggi 10 agosto 2023: le trattative di Juve, Milan, Inter Napoli, Roma e delle squadre di Serie A ...Questa mattina presso la sala stampa dello stadio Benito Stirpe di Frosinone è stato presentato il centrocampista marocchino Abdou Harroui.