Il ministro Urso risponde a Ryanair | Sanzionata 11 volte | è insofferente alle regole di mercato

"Il mercato non è il far west dove speculatori approfittano, viene regolato dallo Stato, dalle leggi, dalle autorità e dall'Ue". Così ildelle Imprese e del Made in Italy Adolfotorna sulla diatriba con Ryainair in seguito al decreto Asset e Investimenti . L'operatore aviario irlandese ritiene " ridicolo e illegale " il ...Ildelle Imprese, Adolfo, risponde cosi' alle critiche mosse dal ceo della compagnia, Eddie Wilson, alle misure contro i rincari degli biglietti aerei varate con il Dl Omnibus. Dopo ...... sono i migliori', ha proseguito il. 'Sul caro voli siamo intervenuti secondo le regole Ue'... ma che è contro queste regole e anche i diritti dei cittadini stessi', ha aggiunto. TI ...

Stellantis, il ministro Urso: piano in sei punti per il rilancio della produzione HDmotori

Bruxelles. Tariffe aeree calmierate dallo Stato, si può anche a fare a determinate condizioni e la Commissione europea vuole verificare che nel caso italiano si rispettino le regole comunitarie. Dopo ..."Ryanair negli anni ha manifestato una certa insofferenza alle regole del mercato. È stata sanzionata 11 volte negli ultimi anni dall'autorità per la concorrenza e il mercato". Lo ha dichiarato a Tgco ...