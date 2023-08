Il ministro Urso risponde a Ryanair | «Sanzionata 11 volte | è insofferente alle regole di mercato»

(Di giovedì 10 agosto 2023) «Ilnon è il far west dove speculatori approfittano, viene regolato dallo Stato, dleggi, dautorità e dall’Ue». Così ildelle Imprese e del Made in Italy Adolfotorna sulla diatriba con Ryainair in seguito al decreto Asset e Investimenti. L’operatore aviario irlandese ritiene «ridicolo e illegale» il segmento della misura contro il caro voli, che prevede di impedirecompagnie aeree di ricorrere alla fissazione dinamiche delle tariffe aeree quando si verificano le seguenti condizioni: ricoprono rotte nazionali di collegamento con le isole, avvengono o durante un periodo di picco di domanda legata alla stagionalità o in concomitanza di uno stato di emergenza nazionale, o quando il prezzo aumenta del 200% rispetto alla tariffa media del volo. ...

Così ildelle Imprese e del Made in Italy Adolfoa Tgcom 24 interpellato su quanto affermato dall'ad della compagnia aerea low cost in merito al decreto legge che il governo intende ..."Il mercato non è il far west dove speculatori approfittano, viene regolato dallo Stato, dalle leggi, dalle autorità e dall'Ue". Così ildelle Imprese e del Made in Italy Adolfotorna sulla diatriba con Ryainair in seguito al decreto Asset e Investimenti . L'operatore aviario irlandese ritiene " ridicolo e illegale " il ...Ildelle Imprese, Adolfo, risponde cosi' alle critiche mosse dal ceo della compagnia, Eddie Wilson, alle misure contro i rincari degli biglietti aerei varate con il Dl Omnibus. Dopo ...

Stellantis, il ministro Urso: piano in sei punti per il rilancio della produzione HDmotori

Il ministro: "E' stata sanzionata 11 volte negli ultimi anni dall'autorità per la concorrenza e il mercato ...Bruxelles. Tariffe aeree calmierate dallo Stato, si può anche a fare a determinate condizioni e la Commissione europea vuole verificare che nel caso italiano si rispettino le regole comunitarie. Dopo ...