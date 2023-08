Il matrimonio saltato tra Segre e la Seymandi è solo chiacchiericcio in un’estate monotona

Leggi su panorama

(Di giovedì 10 agosto 2023) Tutti siamo stati traditi. Succede, un po’ per caso, di svegliarsi un giorno e ritrovarsi… cornuti. È successo a me, a voi, a chi non ha il becco di un quattrino e pure a Massimo, commercialista banchiere finanziario vicino a Carlo De Benedetti che ha scelto di rivelare le consistenti corna che la compagna, Cristina, gli ben piazzava sul capo da qualche tempo. I fatti, come narrati, hanno il sapore di una di quelle soap opera a cui la televisione ci sta abituando negli ultimi anni. Lui e lei, una relazione lunga tra due esponenti della Torino bene, la decisione di convolare a nozze, il coronavirus che rovina i piani - non una, ma ben due volte - e finalmente una festa idilliaca di compleanno e la riconferma che questo 2023 sarebbe stato la volta buona. E invece no, perché il diavolo fa le pentole e il banchiere ci ha messo un bel ...