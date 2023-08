Il luglio 2023 è stato il mese più caldo mai registrato sulla Terra

(Di giovedì 10 agosto 2023) Nel, la temperatura media globale ha superato il record stabilito nel2019, come ha confermato martedì 8 agosto l’agenzia europea Copernicus. Gli oceani continuano a surriscaldarsi.Ilha stabilito nuovi record di temperatura globale. “Abbiamo appena visto le temperature superficiali dell’aria e degli oceani stabilire nuovi record neldi”,

La7.it - E' morta a 92 anni Antonella Lualdi , nata a Beirut in Libano il 61931 da padre italiano e madre greca. L'annuncio del decesso La notizia della morte di Antonella è stata ...... il consigliere di amministrazione Rai , eletto nel2018 componente del cda dall'assemblea dei dipendenti della Rai, ruolo in cui era stato confermato a giugno 2021. La sua scomparsa ad appena ...Sono stati arrestati nella provincia di Napoli e di Milano diversi componenti di una banda responsabile di furti a danno di imprese tessili del nord Italia avvenuti trae dicembre 2022 in ...

Ed è proprio su questo che probabilmente farà leva il legale. Domenica 23 luglio Deda avrebbe raggiunto la casa di via Dorighello con un amico (poi rimasto ferito) e un connazionale arrivato in Italia ...La procura di Lecco ha diffuso il video dei quattro ventenni che lo scorso luglio hanno preso d’assalto un treno diretto a Milano, hanno tenuto ...