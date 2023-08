Il gol ' della preghiera' | chi segna vince

Davanti al Mar Rosso una serie di campi in terra dove tanti appassionati giocano nel pomeriggio. Unica regola: tutti fermi al momentopreghierasera. Dal nostro inviato Filippo Maria ...Dai un'occhiata al precampionato del Manchester City in vistastagione 2023/2024 tra, allenamenti e incontri con i tifosi. Protagonisti Erling Haaland, Kevin De Bruyne e Julian ......Riad che in un video virale sul web si vede "CR7" esultare alla sua maniera per il milionesimo: ... un segnoCroce, fulmineo ma leggibilissimo. In uno stadio europeo è un modo persino banale ...

Cristiano Ronaldo fa il segno della croce dopo il gol ma in Arabia Saudita è vietato Corriere della Sera

Il campione ingaggiato da Riad esulta con il gesto che gli ha dettato la fede ma che suona come uno schiaffo in faccia al potere islamico che non tollera pubbliche manifestazioni di fedi (altrui) ...L’AS Roma comunica sui propri canali ufficiali di aver ceduto a titolo definitivo Roger Ibanez all’Al-Ahli SFC. "Arrivato in giallorosso a gennaio 2020, il difensore brasiliano ...